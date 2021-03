Bericht: Liverpool soll vor Verpflichtung von Leipzig-Spieler stehen

Nachdem der FC Liverpool im Werben um RB-Abwehrchef Dayot Upamecano das Nachsehen gegenüber dem FC Bayern hatte, soll ein anderer Leipzig-Verteidiger in den Fokus von Jürgen Klopp gerückt sein. Laut einem Bericht der englischen Zeitung The Athletic befinden sich die Engländer derzeit in “weit fortgeschrittenen” Verhandlungen mit Ibrahima Konate.

Der 21-jährige Franzose soll die Leipziger trotz seines bis Sommer 2023 datierten Vertrages schon in der nächsten Transferperiode verlassen dürfen. Grund dafür sei eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 40 Millionen Euro. Konate, der sowohl in der Innenverteidigung als auch der rechten Seite spielen kann, wurde in dieser Saison von gleich zwei Verletzungen zurückgeworfen. Bei gutem Fitnesslevel gehört der Abwehrmann zum Stammpersonal der “Roten Bullen”.

Artikelbild: Imago