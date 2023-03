Bericht: Mattersburg-Nachfolger zieht ins Pappelstadion ein

Im Mattersburger Pappelstadion wird ab Sommer wieder Fußball gespielt. Der Mattersburger Sportverein 2020 (MSV 2020) wird mit Juni 2023 in die frühere Heimstätte des aufgelösten SV Mattersburg einziehen. Laut einem Bericht der BVZ („Burgenländische Volkszeitung“) soll ein Gemeinderatsbeschluss vor wenigen Tagen den Grundstein für die Rückkehr gelegt haben.

Ab 30. Juni soll der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden, sofern bis dahin die letzten rechtlichen Details geklärt wurden. Der Mattersburger Sportverein 2020 wurde als Nachfolgeverein des aufgelösten SV Mattersburg gegründet. Das Pappelstadion wanderte nach der Auflösung des ehemaligen Bundesligaklubs in das Eigentum der Stadt Mattersburg, seitdem war es unbenutzt.

Der SV Mattersburg war zwischen 2003 und 2020 insgesamt 15 Saisonen in der österreichischen Bundesliga aktiv. Nach dem Commerzialbank-Skandal legte meldete der Verein im August 2020 Insolvenz an. Der MSV 2020 spielt aktuell in der 1. Klasse (Burgenland), der sechsthöchsten Spielklasse in Österreich.

