Bericht: Neuer setzt Nationalmannschaftskarriere fort

Erst eine ungewöhnliche Pause, dann auf in Richtung WM 2026: Manuel Neuer will seine Karriere in der deutschen Nationalmannschaft anscheinend fortsetzen. Diese Entscheidung hat der letzte verbliebene Weltmeister von 2014 Informationen der Bild-Zeitung zufolge getroffen. Sportdirektor Rudi Völler vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) hatte zuletzt eine Verkündung vor der Nominierung für die September-Länderspiele angekündigt, Neuer werde dabei „selbst den ersten Aufschlag“ haben. Der DFB bestätigte den Bild-Bericht auf SID-Anfrage am Dienstag nicht.

Gegen Ungarn in Düsseldorf (7.9.) und gegen die Niederlande in Amsterdam (10.9.) soll Neuer demzufolge nicht dabei sein, sondern erst wieder „gegen Ende des Jahres“. Der 38-Jährige hatte Anfang August erklärt, er habe noch nichts bekannt zu geben. Nach dem Aus bei der Heim-EM vier Wochen zuvor hatte er die Entscheidung über seine Zukunft im DFB-Trikot offengelassen. Sowohl im Oktober als auch im November gibt es weitere Länderspielfenster mit je zwei Nations-League-Begegnungen.

Erneuter schwerer Schlag für Ter Stegen?

Nach der EM haben Thomas Müller, Toni Kroos und am Montagabend auch Kapitän Ilkay Gündogan ihre Karriere in der Nationalmannschaft für beendet erklärt. Macht Neuer weiter, wäre er automatisch auch ein Kandidat für das Amt des Spielführers – er war bis zum Herbst 2023 sieben Jahre lang DFB-Kapitän. Sein Vertrag bei Bayern München läuft nur noch bis 2025.

Eine Fortsetzung wäre ein erneuter schwerer Schlag für Marc-Andre ter Stegen. Der 32-Jährige ist seit 2014 der Stammtorwart des FC Barcelona, ohne je fest die deutsche Nummer eins gewesen zu sein. Er vertrat Neuer häufiger in Verletzungspausen, zuletzt nach dessen schwerem Ski-Unfall im Dezember 2022.

(SID)/Beitragsbild: Imago