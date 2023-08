Bericht: Prass-Abgang steht bevor

Alexander Prass könnte den SK Sturm kurz vor Ende des Sommer-Transferfensters doch noch verlassen.

Laut einem Bericht der „Krone“ ist der SC Freiburg am 22-Jährigen interessiert. Demnach verhandeln beide Klubs derzeit über die Ablöse.

In Freiburg würde Prass auf die ÖFB-Teamspieler Michael Gregoritsch, Philipp Lienhart und Junior Adamu treffen. Mit Christian Streich steht ein erfahrener Trainer an der Seitenlinie der Breisgauer.

Schicker: Prass-Wechsel „wenn es für alle Seiten passt“

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker schloss einen Wechsel von Prass im Sky-Interview vor einer Woche nicht aus: „Wir müssen die letzten Tage abwarten. Wenn es für alle Seiten passt, kann es zu einem Transfer kommen. Das werden wir einfach abwarten.“

In der vergangenen Saison absolvierte Prass insgesamt 46 Pflichtspiele für Sturm und stand in allen 32 Bundesliga-Spielen auf dem Platz. Sein Vertrag in Graz läuft noch bis 2025.

