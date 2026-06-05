Bericht: Real plant 150-Millionen-Angebot für Bayern-Star

Real Madrid plant offenbar ein Angebot in Höhe von 150 Millionen Euro für Bayern Münchens Topstar Michael Olise.

Nach Informationen spanischer und englischer Medien will Klubpräsident Florentino Pérez am Dienstag ein entsprechendes Angebot abgeben, sollte er zuvor als Vereinsboss wiedergewählt werden. Olise wäre in dem Fall der teuerste Spieler der Real-Geschichte.

Olise laut Hoeneß „unverkäuflich“

Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte den 24 Jahre alten Olise zuletzt wiederholt als unverkäuflich bezeichnet. „Der kann fünf Augen auf Olise werfen, der kriegt ihn nicht“, hatte Hoeneß erst im Mai bei Sky in Richtung von José Mourinho gesagt, der kurz vor einer zweiten Amtszeit als Trainer des spanischen Rekordmeisters steht. Auch für 200 Millionen werde Bayern den Flügelspieler nicht abgeben.

Olise war im Sommer 2024 von Crystal Palace für rund 50 Millionen Euro zu den Bayern gewechselt, der Vertrag läuft noch bis 2029 und hat keine Ausstiegsklausel.

Pérez muss sich bei der Wahl am Sonntag gegen Enrique Riquelme durchsetzen, beide hatten zuletzt im Werben um Stimmen prominente Neuzugänge versprochen. Pérez hatte angekündigt, 150 Millionen Euro in die Verpflichtung eines Stammspieler eines Champions-League-Klubs zu investieren, den Namen Olise schloss er allerdings aus. Unter anderem der Telegraph und AS berichten nun jedoch, es handele sich sehr wohl um den Bayern-Spieler.

(SID)

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