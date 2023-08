Bericht: Roma gibt Angebot für Solet ab

Meister Red Bull Salzburg könnte bald der nächste Leistungsträger abhanden kommen.

Laut Informationen der „Kronen Zeitung“ hat der italienische Erstligist AS Roma ein Angebot für Verteidiger Oumar Solet abgegeben. Jose Mourinho will den Franzosen unbedingt in seinem Team haben.

Die Roma hat erst vor wenigen Tagen Abwehrspieler Roger Ibanez für 28,5 Millionen Euro an Al-Ahli mit Ex-Salzburg-Coach Matthias Jaissle verkauft. Eine Woche vor Saisonstart in der Serie A ist der Klub auf der Suche nach einem neuen Verteidiger.

Verliert Salzburg den nächsten Leistungsträger?

Ein Abgang von Solet wäre für Neu-Trainer Gerhard Struber keine gute Nachricht. Mit Noah Okafor, Nicolas Seiwald, Benjamin Sesko, Junior Adamu und Philipp Köhn gaben die „Bullen“ im Sommer gleich fünf Leistungsträger ab.

Generell ist die Situation in der Salzburg-Defensive alles andere als gut. Bernardo, Ignace van der Brempt und Jerome Onguene verließen den Verein ebenfalls im Sommer-Transferfenster, bei Kamil Piatkowski stehen die Zeichen ebenfalls auf Abschied. Die Youngsters Lukas Wallner und Bryan Okoh fehlen aktuell verletzungsbedingt und werden für längere Zeit ausfallen.

909 Oumar Solet Position Verteidigung Verein FC Red Bull Salzburg

In der vergangenen Spielzeit kam Solet wettbewerbsübergreifend 33 Mal für Salzburg zum Einsatz, auch in dieser Saison ist der 23-Jährige in der Abwehrzentrale gesetzt. Zusammen mit Strahinja Pavlovic bildet Solet das wertvollste Innenverteidiger-Duo der Bundesliga.

Red Bull Salzburg trifft am morgigen Sonntag in der ADMIRAL Bundesliga auf die Wiener Austria (ab 16:00 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass).

(Red.)

Bild: GEPA