Bericht: Sabitzer beim FC Bayern im Gespräch

via

via Sky Sport Austria

Beim FC Bayern läuft die Vorbereitung unter Neu-Trainer Julian Nagelsmann alles andere als gut – in vier Testspielen gab es keinen einzigen Sieg. Wie die “Bild” berichtet, könnte der deutsche Rekordmeister aufgrund der schwachen Leistungen vor der Saison 2021/22 nochmal auf dem Transfermarkt aktiv werden. Objekt der Begierde: ÖFB-Star Marcel Sabitzer.

Demnach soll der Klub aus München bereits an einem Wechsel basteln. RB Leipzig sei gesprächsbereit, da Sabitzers Vertrag zum Saisonende ausläuft, eine Verlängerung steht derzeit nicht im Raum. Als Ablösesumme sollen rund 18 Millionen plus X im Gespräch sein. Sky Reporter Torben Hoffmann bestätigt ein grundsätzliches Interesse des amtierenden Meisters, stellt jedoch auch klar, dass die finanziellen Rahmenbedingungen seitens der Bayern einmal mehr den Knackpunkt darstellen. “In der Personalie ist noch keine finale Entscheidung gefallen”, so der FCB-Experte abschließend.

Bild: Imago