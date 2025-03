Bericht: Sabitzer zieht sich Innenbandriss zu

Marcel Sabitzer hat sich laut Informationen des deutschen Sportportals Sport1 einen Innenbandriss im rechten Knie zugezogen.

Der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund werde damit voraussichtlich vier bis sechs Wochen ausfallen und erst zu Saisonende wieder zur Verfügung stehen, hieß es am Montag in einem Online-Bericht. Sabitzer musste am Samstag in der Partie gegen RB Leipzig nach etwas mehr als einer halben Stunde vom Feld, auch ein Kreuzbandriss wurde befürchtet.

Der Steirer musste für die Partien der Nationalmannschaft im Nations-League-Play-off gegen Serbien absagen. Dortmund und der ÖFB hatten in Mitteilungen vom Sonntag von einer Knieverletzung geschrieben, Sabitzer werde die kommenden vier Wochen Reha-Training absolvieren. Die in der Bundesliga außerhalb der Top zehn liegenden Dortmunder treffen in der Champions League im Viertelfinale im April auf den FC Barcelona.

(APA)

Bild: Imago