Bericht: Salzburg an weiterem ÖFB-Verteidiger interessiert

Der kriselnde FC Red Bull Salzburg will sich im Winter wohl in der Defensive verstärken – laut dem „Kurier“ ist neben Maximilian Wöber ein weiterer ÖFB-Teamspieler ein Thema bei den „Bullen“.

Demnach wollte Salzburg Wöber bereits im Sommer zurückholen, ein Transfer scheiterte allerdings. So kehrte der 26-Jährige, der bereits zwischen 2019 und 2023 für die Mozartstädter kickte, von seinem Leihverein Borussia Mönchengladbach zu Leeds United zurück. Beim englischen Zweitligisten steht Wöber noch bis 2027 unter Vertrag.

Wöber zu Salzburg? Tatar: „Könnte eine Leitfigur sein“

Wöber würde bei Red Bull Salzburg den Altersschnitt von knapp über 22 Jahren klar überschreiten und könnte mit seiner Erfahrung die wackelige Defensive stabilisieren. Doch neben Wöber gibt es einen weiteren, noch erfahreneren Kandidaten.

Salzburg offenbar auch an Trauner interessiert

Nach Informationen des „Kurier“ beschäftigt sich Salzburg auch mit Gernot Trauner. Der 32-jährige Routinier spielt derzeit bei Feyenoord Rotterdam und hat einen Vertrag bis 2026. Wie auch für Wöber müsste Salzburg bei Trauner eine Ablösesumme bezahlen.

Trauner wechselte im Sommer 2021 vom LASK zu Feyenoord. In den Niederlanden genießt der Innenverteidiger ein hohes Ansehen und war eine Zeit lang sogar Kapitän seines Klubs. In der laufenden Spielzeit kommt Trauner in der Champions League regelmäßig zum Einsatz, in der Eredivisie ist der Defensivspieler nicht immer gesetzt.

Laut dem Blatt könnte bei Trauner eine Rückkehr nach Österreich auch eine familiäre Entscheidung werden. Der gebürtige Linzer, der in seiner Laufbahn 233 Partien in der ADMIRAL Bundesliga bestritten hat, ist Vater von drei Kindern.

Schröder: Wöber und Trauner „sehr gute Spieler“

Bei seiner Antritts-Pressekonferenz wollte Neo-Geschäftsführer Rouven Schröder die Namen Wöber und Trauner zumindest nicht ausschließen: „Sie sind beide sehr gute und erfahrene Spieler, die international schon ihr Markenzeichen hinterlassen haben.“

(Red.)

Bild: Imago