Bericht: Salzburg-Leihgabe verlässt BW Linz vorzeitig

Die Leihe von Salzburg-Profi Raphael Hofer zu Aufsteiger Blau-Weiß Linz könnte bereits im Winter ein vorzeitiges Ende finden. Wie die „Oberösterreichischen Nachrichten“ vermelden, soll Hofer die Linzer nach nur einer halben Saison wieder verlassen.

Während der Mittelfeldspieler in den ersten vier Ligaspielen noch in der Startelf stand, brachte es Hofer in den verbleibenden 13 Partien ingesamt auf nur 27 Einsatzminuten. Sieben Mal stand der 20-Jährige nicht mal mehr im Spieltagskader von Trainer Gerald Scheiblehner.

Die Leihe dürfte daher vorzeitig abgebrochen werden, beim Trainingsstart der Stahlstädter wird Hofer schon nicht mehr erwartet. In Salzburg, wo er seit 2016 spielt, besitzt Hofer noch einen Vertrag bis 2026. Ob im Kader der Mozartstädter aktuell Platz für ihn ist, bleibt abzuwarten – auch ein erneutes Leihgeschäft scheint möglich.

Weitere Abgänge sind bei den Linzern laut „OÖN“ nicht geplant.

Bild: GEPA