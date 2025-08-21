Bericht: Salzburg offenbar an dänischem Talent interessiert

Laut Informationen des dänischen Fußballmediums Bold hat Red Bull Salzburg die Fühler nach August Priske von Djurgården ausgestreckt.

Demnach sollen die „Bullen“ in Kürze ein erstes Angebot für den Mittelstürmer abgeben.

Der 21-jährige Däne kickt seit einem Jahr für den schwedischen Klub, der u.a. den SK Rapid in der vergangenen Saison im Conference-League-Viertelfinale ausgeschaltet hat. Gegen die Hütteldorfer gelang Priske eine Vorlage, außerdem stand der Angreifer in beiden Spielen in der Startelf. Am 1. Spieltag der ECL-Ligaphase 2024/25 erzielte Priske einen Treffer gegen LASK.

Priske trifft in der Conference League gegen den LASK

Vertrag in Djurgården bis 2028

Nun will Salzburg den dänischen U20-Teamspieler wohl unter Vertrag nehmen. Laut dem Medienbericht will Djurgården den jungen Torjäger aber nicht abgeben. Da sein Vertrag bis 2028 läuft, müsste Rouven Schröder wohl tief in die Tasche greifen.

In der schwedischen Allsvenskan erzielte Priske in der laufenden Saison sieben Tore in 17 Spielen. Ausgebildet wurde der 1,94m große Stürmer beim FC Midtjylland und PSV Eindhoven.

(Red.)

Bild: Imago