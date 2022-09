Bericht: Salzburg-Sportdirektor Freund kurz vor Einigung mit Chelsea

via

Jetzt könnte alles ganz schnell gehen: Laut Informationen von Transferexperte Fabrizio Romano steht der FC Chelsea kurz vor der Verpflichtung von Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund.

Die Salzburger seien darüber informiert worden, dass Freund kurz vor der Einigung mit dem Premier-League-Topklub steht. Der Deal werde laut Romano „bald“ vollzogen.

Der neue Chelsea-Besitzer Todd Boehly gilt als großer Fan des Red-Bull-Imperiums im Fußball. „Mit Chelsea habe ich immer wieder mal einen Austausch gehabt. Die neuen Besitzer sind interessiert, wie wir das mit jungen Spielern machen, wie wir sie in die erste Mannschaft integrieren“, hatte Freund am Mittwoch nach dem Salzburger 1:1 beim FC Chelsea im Sky-Interview betont.

Ein klares Nein in Richtung Chelsea konnte der begehrte Salzburger Sportdirektor nicht geben und hielt sich bedeckt. „Man soll im Fußball nie etwas ganz ausschließen und Chelsea ist so ein riesiger Verein. Aber ich bin Sportdirektor in Salzburg und mir macht es Riesenspaß“, erklärte Freund vor wenigen Tagen.

