Bericht: Scouts aus England beobachten Ex-Rapid-Profi Aiwu

Steht Ex-Rapid-Profi Emanuel Aiwu nach nur einer Saison bei Serie-A-Klub US Cremonese schon wieder vor dem Abschied? Laut Transferexperte Fabrizio Romano befasst sich der FC Burnley mit der Personalie Aiwu.

Scouts des englischen Zweitligisten sollen beim Cremonese-Heimspiel gegen Atalanta Bergamo am Samstag vor Ort sein, um sich ein genaueres Bild vom Innenverteidiger zu machen.

Der 22-Jährige würde mit einem Wechsel zu Burnley den nächsten Schritt in seiner Karriere machen: Tabellenschlusslicht Cremonese droht mit elf Punkten Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz der Gang in die Serie B. Aiwu-Interessent Burnley hingegen befindet sich klar auf Aufstiegskurs in der Championship und wird sehr wahrscheinlich in die Premier League aufsteigen.

Aiwu war im vergangenen Sommer für 3,5 Millionen Euro vom SK Rapid zu Cremonese gewechselt, wo er diese Saison insgesamt 21 Pflichtspiele absolvierte. Bei den Italienern besitzt der ÖFB-Profi noch einen Vertrag bis 2026.

Bild: Imago