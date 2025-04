Bericht: Serbischer Topklub an Wüthrich interessiert

Folgt bei Meister Sturm Graz im Sommer der nächste Umbruch? Laut einem Bericht von Mozzart Sport soll Abwehrchef Gregory Wüthrich die Grazer im Sommer Richtung Serbien verlassen.

Laut dem Bericht soll Roter Stern Belgrad an einer Verpflichtung des 30-Jährigen interessiert sein. Der Vertrag des Schweizers läuft im Juni aus, Ablöse wäre somit keine fällig. Roter Stern führt die Tabelle der Meistergruppe in der serbischen Liga souverän an und hat in 31 Ligaspielen noch keine Niederlage kassiert.

Laut Mozzart Sport befindet sich der Klub bereits in Verhandlungen mit Wüthrich. Für die kommende Saison sollen die Serben noch auf der Suche nach einem routinierten Abwehrspieler sein. Dieses Profil würde Wüthrich perfekt erfüllen.

Wüthrich-Abgang scheiterte 2023 & 2024

Der Schweizer wechselte im Sommer 2020 vom australischen Klub Perth Glory nach Graz. Für Sturm stand der Innenverteidiger in 172 Pflichtspielen auf dem Feld. Dabei gelangen dem Defensivspieler auch zehn Tore und sieben Assists.

Ein Wüthrich-Abgang ins Ausland scheiterte erst vergangenen Sommer. Der 1. FC Köln war nah dran an der Verpflichtung des Innenverteidigers, schlussendlich scheiterte der Wechsel beim Medizincheck. Auch ein Wechsel zum FC Augburg scheiterte im Sommer 2023 am Medizincheck.

Bild: GEPA