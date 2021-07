Bericht: Serie-A-Klub will Hinteregger – als Linksverteidiger!

via

Laut einem Bericht der italienischen Sportzeitung “Gazzetta dello Sport” zeigt die AS Rom um Startrainer José Mourinho Interesse an ÖFB-Verteidiger Martin Hinteregger.

Demnach soll Mourinho den Frankfurt-Legionär als Ersatz für Leonardo Spinazzola sehen, der sich bei der EM die Achillessehne gerissen hat und mehrere Monate ausfällt.

Frankfurt habe für Hinteregger eine Ablöse von 20 Millionen Euro aufgerufen, was der Roma allerdings noch zu viel sei.

Ohnehin ist ein Abgang Hintereggers aus Frankfurt in dieser Saison nahezu ausgeschlossen. Auf Instagram postete der 28-Jährige am Dienstag ein Video, in dem er bei seiner Ernennung zum Ehrenbürger seines Heimatortes Sirnitz gemeinsam mit Frankfurter Fans ein Fan-Lied anstimmt.

Darunter kommentierte Hinteregger mit den Worten: “Und wer jetzt ernsthaft noch Angst hat, dass ich Frankfurt verlasse: Na!”

