Bericht: Serie-A-Topklub hat Interesse an Prass

Wechselt Sturm-Profi Alexander Prass im Sommer in die Serie A? Laut einem Bericht der italienischen Sportzeitung „Gazzetta dello Sport“ ist Topklub SSC Napoli ins Rennen um den Mittelfeldspieler eingestiegen.

Bei Napoli soll man sich intensiv mit einer Verpflichtung befassen – auch wenn der ÖFB-Teamspieler offenbar nicht Transferziel Nummer eins bei den Italienern ist.

Demnach soll der Ukrainer Georgiy Sudakov von Shakhtar Donetzk bei Napoli ganz oben auf der Liste stehen. Weil aber zahlreiche andere Topteams wie etwa Liverpool, Tottenham und auch der FC Bayern am offensiven Mittelfeldspieler dran sind, könnte Napoli bei Sudakov leer ausgehen.

Ablöse von zehn Millionen Euro für Prass möglich

In dem Fall wäre Sturm-Profi Prass die erste Alternative für die Neapolitaner. Sturms Sportchef Andreas Schicker äußerte sich in der „Krone“ zum möglichen Interesse von Napoli an Prass: „Dass jetzt Interesse an dem einen oder anderen Spieler da ist, ist aufgrund der guten Leistungen ja normal. Und bei Alex stimmt die Richtung, er trifft jetzt auch. Es hat keinen direkten Kontakt mit Napoli gegeben. Aber ob die Berater in Verbindung stehen, das weiß ich nicht.“

Als Ablöse stehen rund zehn Millionen Euro im Raum, der 22-Jährige hatte erst vor wenigen Monaten seinen Vertrag bei Sturm bis 2026 verlängert. Seit seinem Wechsel aus Lieferung zum SK Sturm im Sommer 2021 bestritt Prass für die Grazer 123 Pflichtspiele (10 Tore, 24 Assists).

Bildergalerie: Die teuersten Abgänge von Sturm Graz

Bild: GEPA