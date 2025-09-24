Bericht: Spanischer Weltmeister vor Karriereende

Nach Informationen des spanischen Radiosenders COPE wird Sergio Busquets am Ende der aktuellen MLS-Saison seine illustre Karriere beenden.

Mit 37 Jahren habe der Welt- und Europameister (2010 und 2012), der seit 2023 mit Kumpel Lionel Messi bei Inter Miami spielt, die Entscheidung getroffen, seine über 17-jährige Profi-Karriere zu beenden. Sein Vertrag in den USA läuft Ende Dezember 2025 aus.

Die offizielle Verkündung soll im November oder Dezember erfolgen, je nachdem, wie weit Miami in den MLS-Playoffs kommt. Im Anschluss sei eine Rückkehr Busquets‘ zum FC Barcelona denkbar. Dies würde der 143-fache Ex-Nationalspieler ebenfalls mit einem Video bekannt geben, so wie er es schon bei seinem Barca-Abschied damals getan hatte.

Bei den Katalanen schaffte der Mittelfeldstratege einst über die U19 und die Reservemannschaft im Jahr 2008 den Sprung zu den Profis. Was folgte, war eine Karriere voller Höhepunkte und Titel. Unter anderem gewann Busquets neunmal die spanische Meisterschaft, siebenmal den spanischen Pokal sowie dreimal die Champions League.

(Red.)

Bild: Imago