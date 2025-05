Bericht: Stürmer-Ikone vor Wechsel zu Glasner-Klub Crystal Palace?

In England sorgt derzeit ein spannendes Gerücht für Aufsehen. Im Zentrum der Spekulationen steht Oliver Glasner und sein Klub Crystal Palace.

Wie der „Independent“ berichtet, soll der Premier-League-Klub Interesse an keinem Geringeren als Jamie Vardy haben. Die langjährige Offensiv-Legende von Leicester City wird den Verein nach 13 Jahren am Ende dieser Saison verlassen, das steht fest. Obwohl Leicester nach nur einem Jahr in der Premier League den bitteren Gang zurück in die Championship antreten muss, konnte Vardy erneut seine Klasse unter Beweis stellen.

Mit zehn Toren und vier Assists ist der 38-Jährige in dieser Saison der erfolgreichste Scorer der „Foxes“. Laut dem Bericht hat Vardy weiterhin den Anspruch, in der höchsten englischen Spielklasse zu spielen – ein Wechsel zu Crystal Palace wäre dafür die perfekte Gelegenheit.

Ob es tatsächlich zu einem Transfer unter Glasner kommt, bleibt offen, doch die Kombination aus Vardys Erfahrung und Glasners Ambitionen verspricht zumindest auf dem Papier viel Potenzial.

(Red.)/Beitragsbild: Imago