Laut einem Medienbericht aus der Türkei steht der österreichische Meister Sturm Graz vor seinem Rekordtransfer: Wie der türkische Fernsehreporter Ertan Süzgün berichtet, soll Erencan Yardimci für insgesamt 5,5 Millionen Euro von Eyüpspor in die steirische Landeshauptstadt wechseln.



Dem Bericht zufolge soll es bereits eine Einigung zwischen den beiden Vereinen geben. Mit der Verpflichtung von Yardimci zur kolpotierten Summe würde der bisherige Rekordtransfer von Mika Biereth aus dem diesjährigen Juli pulverisiert werden. Vor nur etwas mehr als einem Monat zahlte der SK Sturm umgerechnet etwa 4,7 Millionen Euro für den dänischen Angreifer an den FC Arsenal.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Yardimci steht aktuell bei Süper-Lig-Aufsteiger Eyüpspor unter Vertrag und hat laut transfermarkt.at einen Marktwert von zwei Millionen Euro. In der vergangenen Saison war der Offensivspieler an den Erstligisten Pendikspor verliehen, wo er in 28 Spielen auf sechs Tore und zwei Assists kam. In der Jugend war der 22-Jährige unter anderem für Galatasaray Istanbul aktiv. Für die türkische U21-Nationalmannschaft hat der Stürmer in elf Spielen bereits fünf Treffer erzielt.

Bildergalerie: Die Teuersten Neuzugänge des SK Sturm

Yardimci -Transfer? Schicker bestätigt Neuzugänge

Anfang August bestätigte Sturm-Sportchef Andreas Schicker bei „Talk und Tore“, dass weitere Transfers durchaus möglich sind. „Wenn der Prass-Transfer über die Bühne geht, werden wir auf gewissen Positionen die Augen offen halten. Weil ich glaube, dass wir gewisse Reize auch noch setzen sollten. Es wird auf der Abgaben-Seite noch einiges passieren. Wir werden auch was die Zugänge angeht noch schauen, was wirklich gut zu uns passt. Wir haben immer gesagt, wir wollen noch Qualität dazuholen“, so Schicker.

„Werden die Augen offen halten“: Schicker über mögliche Neuzugänge