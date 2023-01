Bericht: Topklub hat Eintracht-Coach Glasner weiter im Visier

Eintracht-Coach Oliver Glasner bleibt eine heiße Traineraktie in Europa. Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, hat der aktuell schwer kriselnde FC Chelsea den Österreicher als möglichen Nachfolger für den aktuellen Blues-Trainer Graham Potter im Visier.

Bereits im vergangenen Spätsommer galt Glasner nach der Entlassung von Thomas Tuchel als ein Kandidat auf den Job als Chelsea-Trainer. Glasner entschied sich jedoch für einen Verbleib bei der Eintracht, mit der er im Herbst den Einzug ins Achtelfinale der Champions League fixierte.

Mit der Eintracht liegt Glasner in allen drei Bewerben noch aussichtssreich im Rennen. Laut „Bild“ hat der 48-Jährige deswegen auch aktuell keine Ambitionen, Frankfurt in Richtung London zu verlassen. Einen Wechsel komplett ausschließen wollte Glasner schon im Spätsommer aber nicht, als er angesprochen auf die Gerüchte sagte: „Wenn ich jetzt sage, ich bleibe sowieso hier – und dann kommt was Außergewöhnliches, wo vielleicht auch der Verein sagt: ‚Oliver, mach‘ das…‘ Ich habe es in keiner Weise vor, aber es ist bei mir wie bei jedem Spieler – der Markt macht halt die Gesetze.“

Bild: Imago