Bericht: Tottenham sucht aktiv nach neuem Trainer

Die Tottenham Hotspur sucht laut The Athletic aktiv nach einem Nachfolger für Igor Tudor als Cheftrainer.

Tudor hat alle vier Spiele verloren, seitdem er nach dem Abschied von Thomas Frank am 11. Februar das Ruder beim Verein übernommen hatte.

Die Spurs liegen in der Premier League auf Platz 16, einen Punkt über der Abstiegszone, vor ihrem Spiel gegen den FC Liverpool am Sonntag (17:30 Uhr live auf Sky Sport Premier League) in Anfield.

Anschließend empfangen die Nord-Londoner am Mittwochabend (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X) Atletico Madrid zum Rückspiel des Achtelfinals in der Champions League. Das erste Match hatte Tottenham deutlich mit 2:5 verloren hat.

Am darauffolgenden Sonntag ist Nottingham Forest zu Gast im Tottenham Hotspur Stadium. Forest liegt in der PL-Tabelle einen Platz hinter den Spurs.

(Red.)

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