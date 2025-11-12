Bericht über Pep Guardiola sorgt für Wirbel

Guardiola denkt anscheinend offenkundig über ein baldiges Ende bei Manchester City nach.

Wie die Times berichtet, denkt der Katalane darüber nach, bereits im Sommer 2026 zurückzutreten. Guardiolas Vertrag bei den Cityzens ist noch bis 2027 datiert. Eine finale Entscheidung steht noch aus. City-Besitzer Khaldoon Al Mubarak und Sportdirektor Hugo Viana würden die Erfolgsgeschichte gerne fortführen.

„Nach City werde ich aufhören“

Guardiola übernahm 2016 den Trainerposten in Manchester. Seitdem gewann er sechs englische Meisterschaften und zwei FA-Cups auf der Insel. Den größten Erfolg feierten Guardiola und die Skyblues 2023 mit dem Gewinn der Champions League.

Für Guardiola ist es vielleicht die letzte Trainerstation. Das hat der 54-Jährige im Sommer angekündigt: „Nach Ablauf meines Vertrags bei Manchester City werde ich aufhören. Da bin ich mir sicher. Ich weiß nicht, ob ich meine Karriere beenden werde, aber ich werde mir eine Auszeit gönnen.“

(skysport.de) / Bild: Imago