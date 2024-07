Bericht: Vereinsloser Balotelli findet neuen Klub

Der seit Anfang Juli arbeitslose Ex-Italien-Teamspieler Mario Balotelli steht offenbar kurz vor einem Wechsel nach Südamerika.

Wie der Fernsehsender „TV Azteca“ berichtet, soll Balotelli beim brasilianischen Verein SC Corinthians unterschreiben. Dort winkt dem 33-Jährigen ein Zweijahresvertrag.

Balotelli spielte in der vergangenen Saison beim türkischen Erstligaklub Adana Demirspor, wo er in 17 Einsätzen sieben Tore und einen Assist verbuchte. Für den Italiener wäre das Engagement in Brasilien bereits die 13. Station seiner Profikarriere.

Bild: Imago