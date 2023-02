Bericht: Vertrag aufgelöst – Mesut Özil beendet angeblich seine Karriere

Mesut Özils Vertrag beim türkischen Erstligisten Istanbul Basaksehir soll einvernehmlich aufgelöst worden sein. Der Weltmeister von 2014 soll seine Schuhe nun offenbar auch komplett an den Nagel gehängt haben.

Das berichtet Sportjournalist Yakup Cinar der türkischen Tageszeitung Fanatik. Demnach soll Özil, der am 2. Februar noch erstmals in dieser Saison in der Startelf in der Ligapartie gegen Kayserispor stand, bereits einen Tag später nicht zum Training erschienen sein. Angeblich hat er seinen Teamkollegen und den Klub-Verantwortlichen bereits mitgeteilt, dass er sich dazu entschieden habe, mit dem Fußball aufzuhören.

Von offizieller Seite gab es diesbezüglich bislang noch keine Bestätigung. Der 34-Jährige steht seit Sommer 2022 bei Basaksehir unter Vertrag. Unter Trainer Emre Belözoglu spielte der ehemalige Nationalspieler allerdings keine wirkliche Rolle. Auch deshalb sei der Entschluss bei Özil nun gereift, seine Profikarriere beenden zu wollen.

Erfolge mit Verein und Nationalmannschaft

Ursprünglich lief der Vertrag des Spielmachers beim Hauptstadt-Klub noch bis zum kommenden Juni. Der gebürtige Gelsenkirchener schaffte über Schalke 04 und den SV Werder Bremen den Sprung auf die große europäische Fußballbühne. Nach seinem Wechsel zu Real Madrid 2010 konnte er Erfolge wie die spanische Meisterschaft 2012 bejubeln. Von 2013 bis 2021 lief Özil in England für den FC Arsenal auf. Mit den Gunners konnte der viermal den FA Cup gewinnen.

Auch in der deutschen Nationalmannschaft trat Özil über viele Jahre hinweg auf. Von 2009 bis 2018 kam er insgesamt 92 Mal zum Einsatz. Den größten Erfolg feierte er 2014 mit dem Gewinn des Weltmeistertitels. 2018 trat Özil infolge der Kontroverse rund um ein Foto mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan aus der Nationalelf zurück.

