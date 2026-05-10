Bericht: Vini Junior wäre beinahe bei Barca gelandet

Vinicius Jr. im Trikot des FC Barcelona? Dieser Tage fast undenkbar, läuft der brasilianische Superstar seit nunmehr acht Jahren für den Erzrivalen Real Madrid auf.

Doch fast wäre der Dribbelkünstler tatsächlich bei den Katalanen gelandet, wie der ehemalige Barca-Präsident Josep Bartomeu in einem Interview mit ESPN verraten hat. „Vinicius war für den Verein interessant, wir haben mit seiner Familie und seinen Beratern gesprochen, und es gab tatsächlich eine vorläufige Einigung.“

Allerdings funkte Real in der Folge dazwischen und lotste den damals 18-jährigen Flügelflitzer im Sommer 2018 in die spanische Hauptstadt – Kostenpunkt: 45 Millionen Euro.

Barcelona ging leer aus. Vini Jr. hat seitdem bislang 372 Pflichtspiele für die Madrilenen absolviert und kommt dabei auf 127 Tore und 100 Vorlagen.

(Red.)

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