Bericht: WAC vor Verpflichtung von Talent aus der Kärntner Liga

Der Wolfsberger AC steht vor der Neuverpflichtung eines Talents aus der Kärntner Liga. Der erst 17-jährige Michael Morgenstern vom FC Lendorf soll in Kürze bei den Lavanttalern unterschreiben.

Laut Informationen der „Krone“ hat WAC-Coach Manfred Schmid den Angreifer bei einem Spiel des FC Lendorf gegen ATSV Wolfsberg entdeckt. Michael Morgenstern ist mit der Skisprung-Ikone Thomas Morgenstern verwandt.

In der Kärntner Liga erzielte Morgenstern in der laufenden Saison vier Tore in 16 Spielen. Der Stürmer war in der Vergangenheit auch schon bei einem Probetraining des SK Rapid zu Gast.

(Red.)

Bild: GEPA