Bericht: Westermann wird Co-Trainer beim FC Barcelona

Hansi Flick verstärkt sein Trainerteam beim FC Barcelona wohl auch mit einem ehemaligen deutschen Nationalspieler. Wie spanische Medien übereinstimmend berichten, wird sich Heiko Westermann dem Trainerstab des 59-Jährigen als Assistent anschließen. Noch ist Westermann Assistent von Christian Wörns in der U-19 des Deutschen Fußball-Bundes (DFB).

Der 40-Jährige spielte in seiner Karriere unter anderem bei der Betis Sevilla und kennt deshalb den spanischen Fußball. Zuvor war der Innenverteidiger in der Bundesliga für Arminia Bielefeld, Schalke 04 und den Hamburger SV und auch in Österreich für die Wiener Austria aktiv. Für die deutsche Nationalmannschaft lief Westermann 27-mal auf und erzielte vier Tore.

Neben Westermann sollen auch Marcus Sorg und Toni Tapalovic ehemaligen Bayern-Coach und Bundestrainer Flick in Barcelona unterstützen.

(SID)/Beitragsbild: Imago