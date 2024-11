Bericht: Zukunft von Guardiola geklärt

Die Zukunft von Pep Guardiola ist offenbar geklärt!

Wie The Athletic berichtet, wird der 53-Jährige seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2026 mit Option auf eine weitere Saison verlängern.

Zuletzt gab es immer wieder Spekulationen um einen Abschied von Guardiola aus Manchester, die er selbst im Mai nach der gewonnenen Meisterschaft befeuerte. „Die Realität ist, dass ich näher daran bin zu gehen als zu bleiben“, sagte er damals gegenüber Sky Sports.

Nun bleibt er aber wohl erstmal bei den Citizens, die sich aktuell in einer ungewohnten Situation befinden. City verlor zuletzt vier Pflichtspiele in Folge. Für Guardiola ist es gar ein Novum in seiner von Erfolgen gepflasterten 16-jährigen Trainerkarriere, nimmt man Niederlagen nach Elfmeterschießen aus.

Der Serienmeister ist zwar weiterhin Zweiter der Premier League, doch der Rückstand auf den FC Liverpool beträgt bereits fünf Punkte.

Bild: Imago