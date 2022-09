Berlin-Marathon: Kaka erreicht sein Zeitziel

via

via Sky Sport Austria

Der frühere Fußball-Star Kaka hat sein Marathon-Debüt in Berlin bewältigt und ist dabei am Sonntag unter dem von ihm selbst gesteckten Zeitziel geblieben. Der 40-jährige Brasilianer, der offiziell unter seinem bürgerlichen Namen Ricardo Leite antrat, brauchte für die 42,195 Kilometer am Sonntag 3:38:06 Stunden.

Vorgenommen hatte sich Kaka eine Zeit von 3:40 Stunden, er wollte aber auch versuchen, etwas schneller zu sein. Die erste Hälfte legte der einstige Weltfußballer bei idealen äußeren Bedingungen in 1:47:07 Stunden zurück, auf der zweiten Hälfte war er dann in 1:50:59 Stunden knapp vier Minuten langsamer.

Bild: Imago