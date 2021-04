Bern könnte sich am Sonntag vierten Titel in Serie sichern

via

via Sky Sport Austria

Die Young Boys aus Bern könnten schon am Sonntag vorzeitig als Schweizer Fußball-Meister feststehen. Der Titelverteidiger geht mit 22 Punkten Vorsprung auf Servette Genf in die 28. Runde. Mit einem Heimsieg gegen St. Gallen und Punkteverlusten der Verfolger würden die Berner im Stade de Suisse den vierten Titel in Serie feiern. Es wäre die früheste Entscheidung für die Young Boys, seit sie 2018 unter dem Vorarlberger Trainer Adi Hütter Basel als Serienmeister abgelöst haben.

Es muss allerdings vieles für das Team von Gerardo Seoane laufen, damit den Bernern auch mathematisch der Titel nicht mehr zu nehmen ist. Am Samstag darf es in der Partie zwischen Lugano und Lausanne-Sport keinen Sieger geben, zudem muss Luzern im Heimspiel gegen Basel zumindest einen Punkt holen. Sollte dies geschehen und YB am Sonntag (16.00) gewinnen, muss das zweitplatzierte Servette im Parallelspiel beim FC Zürich verlieren.

Das letzte Meisterschaftsviertel verspricht abgesehen von der Titelentscheidung Spannung, sind der Tabellenzweite und Schlusslicht FC Sion doch nur durch zwölf Punkte getrennt.

Ex-Serienmeister Basel droht Absturz Richtung Relegation

Auch das Duell zwischen Luzern und Basel hat Brisanz. Beim FCB feiert Patrick Rahmen nach der Entlassung von Ciriaco Sforza sein Debüt als Cheftrainer der Mannschaft um ÖFB-Teamtorhüter Heinz Lindner. Die Basler sind im Kalenderjahr 2021 das schwächste Team der Liga, der Fall in die Relegation ist bei einem Vorsprung von nur noch sieben Punkten auf den Vorletzten Vaduz inzwischen kein abwegiges Szenario mehr. Es wäre der Super-Gau für den einst so stolzen Serienmeister, der aufgrund der Eskalation im Streit um die Besitzverhältnisse auch abseits des Rasens seit Wochen für negative Schlagzeilen sorgt.

(APA) / Bild: Imago