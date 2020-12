Bernd Brückler: „Wir haben ein gutes Spiel gesehen, Klasse auf beiden Seiten“

via

Emilio Romig: „Die Chancenverwertung hat es heute ausgemacht“

Florian Baltram: „Jetzt haben wir endlich als Team zusammengefunden“

Kai Suikkanen vor dem Spiel: „Wir müssen noch viele Schritte machen, um das Niveau zu erreichen, das wir für die Playoffs brauchen“

Bernd Brückler über die bet-at-home ICE Hockey League in Zeiten der Corona-Pandemie: „Die bet-at-home ICE Hockey League verdient höchstes Lob, dass wir so Eishockey spielen können und wir freuen uns darüber“

Der EC Red Bull Salzburg schlägt die Dornbirn Bulldogs in der Overtime mit 3:2. Die Stimmen zur Partie bei Sky Sport Austria.

Dornbirn Bulldogs – EC Red Bull Salzburg, 2:3 OT (1:1, 1:1, 0:0; 0:1)

Kai Suikkanen (Head Coach Dornbirn Bulldogs):

…vor dem Spiel: „Die Saison hat nicht gut begonnen, aber wir wurden immer besser, es ist noch nicht so gut, wie ich es mir vorstelle. Wir müssen noch viele Schritte machen, um das Niveau zu erreichen, das wir für die Playoffs brauchen.“

Emilio Romig (Dornbirn Bulldogs):

…nach dem Spiel: „Die Chancenverwertung hat es heute ausgemacht, auch im Powerplay.“

Daniel Woger (Dornbirn Bulldogs):

…nach dem ersten Drittel: „Wir nehmen das 1:1 gerne mit, wir waren im Powerplay nicht effizient. Bei den ersten paar Wechseln haben wir uns schwergetan, dann sind wir besser ins Spiel gekommen. Wir kämpfen das ganze Jahr mit dem Powerplay. Wir müssen optimistisch bleiben, solide weiterspielen und schauen, dass wir irgendwie in Führung gehen.“

Florian Baltram (EC Red Bull Salzburg):

…nach dem Spiel: „Wir haben gewusst, dass es kein leichtes Spiel wird, aber auch gewusst, dass wir mit diesem Team gewinnen können. Auch wenn ein paar Leute fehlen. Es hätte für beide Seiten ausgehen können. Wir haben bis zum Schluss gekämpft. Es ist cool, dass wir fast jeden zweiten Tag spielen und nicht zu viel trainieren, ein guter Rhythmus. Wir sind aber auch froh, wenn wir wieder einen freien Tag haben. Die Regeneration ist wichtig und irgendwie zu Kräften zu kommen, viel Training ist nicht möglich, kurz die Beine ausfahren. Jetzt haben wir endlich als Team zusammengefunden und spielen stark. Jeder ist wichtig für das Team.“

Justin Schütz (EC Red Bull Salzburg):

…nach dem zweiten Drittel: „Ich bin froh, dass es endlich mit dem Tor geklappt hat. Es gefällt mir sehr gut, ich kenne die meisten Jungs noch von früher, die Jungen. Es macht Riesenspaß hier zu sein.“

Thomas Raffl (EC Red Bull Salzburg):

…vor dem Spiel: „Wir haben uns als Mannschaft zusammengesetzt und besprochen was uns zu Siegen verhilft, wir sind auf diese Spur zurückgekommen. Wir wissen alle was es benötigt, um ein Spiel zu gewinnen. Für mich ist der Sieg heute wichtig. Ich bin selbst nicht der, der auf Rekorde aus ist. Es wird heute alle 22 Spieler benötigen und wenn der Sieg gelingt, dann bin ich ein glücklicher Mensch.“

Bernd Brückler (Sky Experte):

…vor dem Spiel: „Es ist das erste Duell in dieser Saison, ein Duell auf Augenhöhe. Dornbirn ist immer gut gegen Salzburg, topmotiviert. Salzburg schwimmt auf der Siegeswelle. Ich glaube, beide Teams werden von Beginn an loslegen und wir werden ein spannendes Spiel sehen. An Dornbirn gefällt mir diese Mannschaft aus jungen Spielern, einigen Eigenbauspielern und guten Imports, die man geholt hat. Die Galionsfigur und der Leader schlechthin der Dornbirner ist der Trainer Kai Suikkanen.“

…nach dem ersten Drittel: „Die Bulldogs haben nach dem Ausgleich weitergemacht, sie waren auf Augenhöhe oder sogar das bessere Team im ersten Drittel. Am Ende des Drittels ist Salzburg immer mehr ins Verteidigungsdrittel zurückgedrängt worden, so sind die Dornbirner zu Chancen gekommen.“

…nach dem zweiten Drittel: „Es begann mit einem schwachen Powerplay von Dornbirn und dann war es ein offener Schlagabtausch, ein spannendes Spiel. Dornbirn konnte das hohe Tempo von Salzburg mitfahren. Im zweiten Drittel ist die Statistik sehr ausgeglichen über weite Strecken. Die Salzburger sind besser ins Spiel gekommen.“

…nach dem dritten Drittel: „Wir werden jetzt die großen Namen sehen. Und die Torleute werden gefragt sein, beide waren den ganzen Abend schon on top.“

…nach dem Spiel: „Wir haben ein gutes Spiel gesehen, Klasse auf beiden Seiten. Die Mannschaft hat gewonnen, die die Chancen besser ausgenützt hat und das war heute Salzburg. Auch bei Salzburg wird der Akku etwas leerer werden, die Siege tragen zum Selbstvertrauen bei und sie haben eine der besten Reha-Abteilungen, da wird man sehr, sehr gut versorgt.“

…über das Game-Winning-Goal von John Hughes: „Unangenehm, aber aus Sicht eines Ex-Goalies nimmt sich Östlund zu sehr aus dem Spiel, er muss bei der Stange bleiben, ist einen Schritt zu weit weg und dann hat er keine Zeit (zur anderen Stange zu kommen). Östlund war sonst sehr, sehr stark, es ist ihm kein Vorwurf zu machen an dieser Niederlage. John Hughes ist einer der besten Spieler der Liga für mich und macht das aus spitzem Winkel hervorragend.“

…über die Dornbirn Bulldogs: „Dornbirn hat eine wirklich gute Mannschaft, ein guter Mix aus jungen und alten Spielern. Sie spielen mutiges und modernes Eishockey, von ihnen kann man sich noch einiges erwarten.“

…über die bet-at-home ICE Hockey League in Zeiten der Corona-Pandemie: „In vielen Ländern wird kein Eishockey gespielt, oder noch nicht. Es ist auch für unsere Liga eine Mammutaufgabe, die bet-at-home ICE Hockey League verdient höchstes Lob, dass wir so Eishockey spielen können und wir freuen uns darüber.“