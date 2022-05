via

via Sky Sport Austria

Der Italiener Matteo Berrettini wird verletzungsbedingt die am 22. Mai beginnenden French Open in Paris verpassen.

Der Tennis-Weltranglisten-Achte hatte sich Ende März einer Operation an der rechten Hand unterzogen und seitdem auf alle Turniere verzichten müssen. „Meine Hand fühlt sich gut an und ich arbeite hart. Mein Team und ich haben entschieden, dass es nicht sinnvoll ist, jetzt gleich in Fünfsatzmatches zu gehen“, sagte Berrettini.

(APA) / Bild: Imago