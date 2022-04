Der Italiener Matteo Berrettini wird verletzungsbedingt die Sandplatz-Turniere in Monte Carlo, Madrid und Rom verpassen.

Der Weltranglisten-Sechste hat sich Ende März einer Operation an der rechten Hand unterzogen und deshalb bereits auf die Teilnahme am Turnier in Miami verzichten müssen. Berrettini fällt mindestens bis Mitte Mai aus. Das heißt, dass es auch für die am 22. Mai beginnenden French Open in Paris knapp wird.