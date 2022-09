Berrettini im Viertelfinale der US Open

Der Italiener Matteo Berrettini (26) hat nach einem Fünfsatzkrimi das Viertelfinale der US Open erreicht. Der Weltranglisten-14. bezwang den Spanier Alejandro Davidovich Fokina nach 3:45 Stunden 3:6, 7:6 (7:2), 6:3, 4:6, 6:2 und steht zum dritten Mal nach 2019 und 2021 in New York in der Runde der besten Acht.

Dort trifft er auf den Norweger Casper Ruud oder Lucky Loser Corentin Moutet aus Frankreich. Berrettinis bestes Grand-Slam-Resultat ist bislang das Erreichen des Endspiels in Wimbledon im vergangenen Jahr. In dieser Saison verpasste er die French Open wegen einer Verletzung und Wimbledon wegen einer Corona-Erkrankung.

(SID) / Bild: Imago