Besondere Auszeichnung für Müller

Nach seinem Gala-Auftritt für die Vancouver Whitecaps gegen Philadelphia Union ist Thomas Müller eine besondere Ehre zuteilgeworden.

Der ehemalige Star des FC Bayern wurde von der Major League Soccer zum „Spieler des 33. Spieltags“ gekürt. Müller hatte beim 7:0 (4:0) gegen Philadelphia drei Treffer erzielt, zwei davon per Strafstoß. Es waren seine Treffer zwei, drei und vier im dritten MLS-Spiel.

„Vintage Thomas Müller“

„Vintage Thomas Müller. Müllers erster Hattrick in der MLS bringt ihm die Auszeichnung „Spieler des Spieltags“ ein“, postete die Major League Soccer auf X.

Für den 36-Jährigen, der sich mit den drei Toren selbst ein Geburtstagsgeschenk gemacht hatte, war es der insgesamt siebte Karriere-Dreierpack.

