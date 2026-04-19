Besondere Premiere für ÖFB-Teamspieler Chukwuemeka

ÖFB-Teamspieler Carney Chukwuemeka hat in seinem 100. Profi-Einsatz auf Vereinsebene zum allerersten Mal über die vollen 90 Minuten gespielt.

Bei der 1:2-Niederlage des BVB in Hoffenheim stand der Neo-Österreicher in der Startelf und erlebte den Abpfiff auch auf dem Rasen – dieses Gefühl kannte der 22-Jährige in seinen bislang fünf Jahren im Profifußball noch nicht.

In seinen 99 Profi-Spielen zuvor für den FC Chelsea, Aston Villa und Borussia Dortmund wurde Chukwuemeka immer entweder ein- oder ausgewechselt. Das hatte mehrere Gründe: Bei Aston Villa wurde er als Talent behutsam herangeführt, bei Chelsea verhinderten starke Konkurrenz und mehrere Verletzungen den Durchbruch. Insgesamt verpasste er 35 Pflichtspiele, auch beim BVB fiel er bereits mehrfach aus. In Dortmund kam er bis zuletzt zwar regelmäßig zum Einsatz, aber meist nur als Joker oder Rotationsspieler.

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