Besserung bei Murray – KAC vs. Fehervar doch im Format „best of seven“

Das Viertelfinalduell des KAC mit Fehervar in der ICE Hockey League wird nun doch im Format „best of seven“ ausgetragen. Das wurde am Donnerstag in Abstimmung zwischen der Ligaorganisation sowie den beiden Vereinen beschlossen. Die erste Partie war am Dienstag wegen eines medizinischen Notfalls rund um KAC-Spieler Jordan Murray im ersten Drittel abgebrochen worden. Danach stand eine Verkürzung der Serie im Raum. Nun startet diese am Sonntag (18.00 Uhr) in Klagenfurt neu.

Zuvor hatte es am Donnerstag gute Nachrichten aus dem Klinikum Klagenfurt gegeben. Murray, der am Dienstag nach einem Kollaps erfolgreich reanimiert worden war, „befindet sich auf dem Weg der Besserung und könnte bereits in den kommenden Tagen auf die Normalstation verlegt werden“, verlautete der Eishockey-Rekordmeister. Dadurch kann der Fokus der Kärntner wieder auf das Sportliche gelegt werden.

„Nach intensiven Gesprächen wurde eine Lösung gefunden, die sowohl das Wohlergehen aller Beteiligten als auch die sportliche Integrität des Wettbewerbs in den Mittelpunkt stellt. Beide Teams und ihre Spieler haben den klaren Wunsch geäußert, die Serie wie geplant vollständig auszutragen – als Zeichen des Zusammenhalts und der Unterstützung für Jordan Murray in seiner Genesungsphase“, hieß es in der Liga-Aussendung. Der Spielrhythmus wird auf Zwei-Tages-Abstände verkürzt, das Heimrecht wechselt wie gewohnt.

