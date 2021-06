“Best of” Patson Daka – Saison 2020/21

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden:

via

via Sky Sport Austria

Der Abschied ist offiziell: Salzburg-Torjäger Patson Daka verlässt Österreichs Meister und wird künftig in der Premier League für Leicester City auflaufen.

Zum Abschied lassen wir nochmals die eindrucksvolle Zeit des sambischen Profis in Salzburg Revue passieren: 125 Spiele und 68 Treffer – 54 davon in der Bundesliga- kann Daka verzeichnen. Neben vier Meistertitel, drei Cupsiegen und einem Youth-League-Sieg schnappte sich der Offensivmann in der letzten Saison auch die Auszeichnung des Torschützenkönigs sowie jene des Spielers der Saison.

Starke 27 Tore erzielte Daka in seiner letzten Saison – hier nochmals die schönsten davon im VIDEO!

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.