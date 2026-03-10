Nationenwechsel bestätigt: Chukwuemeka und Wanner für Österreich spielberechtigt

Das ÖFB-Nationalteam darf sich über zwei neue Alternativen freuen.

Seit geraumer Zeit wurde über mögliche Verbandswechsel von Paul Wanner und Carney Chukwuemeka spekuliert. Während sich Wanner bereits vergangene Woche klar für Österreich entschied, deutete sich auch beim Dortmund-Profi eine positive Entwicklung an.

Nationenwechsel durch FIFA genehmigt

Jetzt herrscht endgültige Klarheit: Wie auf der offiziellen „FIFA Change of Association Platform“ ersichtlich ist, wurden beide Nationenwechsel am 9. März genehmigt. Die FIFA-Seite dokumentiert sämtliche internationalen Verbandswechsel.

Damit wären sowohl Wanner als auch Chukwuemeka bereits für die anstehenden Länderspiele spielberechtigt. Am 27. März trifft Österreich auf Ghana, am 31. März auf Südkorea.

Wanner kam in dieser Saison bislang 27-mal für PSV Eindhoven zum Einsatz und verbuchte dabei vier Tore sowie drei Assists. Chukwuemeka stand in 30 Pflichtspielen auf dem Platz – 22 davon als Einwechselspieler – und steuerte dabei einen Treffer sowie zwei Vorlagen bei.

Fotos: Imago