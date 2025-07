Bestätigt! Modric zieht es nach Mailand

Luka Modric wird seine Karriere bei der AC Milan fortsetzen. Milan-Trainer Massimiliano Allegri bestätigte am Montag die Verpflichtung des 39-jährigen Kroaten.

Modric hatte im Mai seinen Abschied von Real nach 13 Jahren in den Diensten der Madrilenen verkündet. Der Mittelfeldstratege weilt aktuell noch bei der Club-WM, bei der Spaniens Rekordmeister im Halbfinale am Mittwoch auf Paris Saint-Germain trifft. Milan beendete die vergangene Saison in der Serie A nur als Achter.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

(APA) Foto: Imago