Bester Saisonstart seit 2009: Raimann & Colts feiern dramatischen Heimsieg

Bernhard Raimann hat mit den Indianapolis Colts nach einer dramatischen Schlussphase gegen die Denver Broncos den zweiten Sieg im zweiten NFL-Saisonspiel gefeiert. Ein verwertetes Fieldgoal mit ablaufender Uhr bescherte dem Team des 27-jährigen Wieners am Sonntag (Ortszeit) den 29:28-Erfolg und damit den besten Saisonstart seit 2009.

In Indianapolis avancierte Spencer Shrader zum Matchwinner, der Kicker verwandelte insgesamt fünf Fieldgoals. Kurz vor dem Spielende sahen die Colts beim Stand von 26:28 schon wie die Verlierer aus, da Shrader einen 60-Yard-Versuch bei auslaufender Spielzeit daneben kickte. Doch eine Strafe der Broncos gab Shrader eine zweite Chance aus 45 Yards, die er nutzte.

Left Tackle Raimann überzeugte vor allem als Blocker bei Läufen von Jonathan Taylor, der Running Back kam auf insgesamt 165 erlaufene Yards. Am Sonntag wartet auf Indianapolis das erste Auswärtsspiel der Saison bei den noch sieglosen Tennessee Titans.

Bengals-Quarterback Burrow droht lange Pause

Einen Rückschlag erlebten auch die Cincinnati Bengals trotz des 31:27-Sieges gegen die Jacksonville Jaguars. Quarterback Joe Burrow verletzte sich laut Medienberichten schwerer und könnte seinem Team monatelang fehlen. Wie die NFL in den sozialen Netzwerken und auch mehrere Medien berichteten, zog sich Burrow wohl einen Bänderriss am großen Zeh zu. Ob er eine Operation benötige, werde noch geprüft. Sein Ersatz Jake Browning führte die Bengals mit zwei Touchdowns noch zum Sieg.

(SID) / Foto: IMAGO