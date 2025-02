Bester Winter-Neuzugang in Europas Top-Ligen: Biereth glänzt in Frankreich

Mika Biereth ist voll eingeschlagen in der höchsten französischen Spielklasse. Der Däne, der im Winter für 13 Millionen Euro von Sturm Graz zur AS Monaco gewechselt ist, steht bei sieben Tore in sechs Partien. Seit seinem Debüt in der Ligue 1 am 17. Januar erzielte nur Atalantas Topscorer Mateo Retegui mehr Treffer in den fünf wichtigsten europäischen Ligen.

Für Sturm erzielte der Stürmer in knapp einem Jahr in 47 Partien 23 Treffer und neun Vorlagen. Alleine im Herbst 2024 steuerte der Angreifer elf Tore in der ADMIRAL Bundesliga bei, womit er noch immer die Torschützenliste anführt. Bei den Monegassen knüpfte Biereth nahtlos an seine Leistungen aus Graz an.

In seinem erst zweiten Spiel gegen AJ Auxerre gelang dem dänischen U21-Teamspieler innerhalb von 8 Minuten sein erster Hattrick für den neuen Arbeitgeber. Zwei Wochen später folgte gegen FC Nantes der nächste Triplepack. In Monaco, das nach schwankenden Leistungen den 5. Platz in der Ligue 1 belegt und in den Champions League-Playoffs gegen Benfica rausflog, ist Biereth seit seiner Ankunft unangefochtener Stammspieler.

Foto: IMAGO