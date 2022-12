Bester WM-Spieler: Goldener Ball für Messi

via

via Sky Sport Austria

Der Fußball-Weltverband FIFA hat Argentiniens Fußball-Superstar Lionel Messi als besten Spieler der Weltmeisterschaft 2022 in Katar ausgezeichnet.

Der 35-Jährige von Paris St. Germain erhielt den Goldenen Ball und trat die Nachfolge des Kroaten Luka Modric an, der 2018 in Moskau als bester WM-Spieler geehrt worden war. Messi war bereits 2014 in Brasilien beim deutschen WM-Triumph die Auszeichnung zuteil geworden.

Die Wahl wird von der Technischen Studiengruppe (TSG) der FIFA vorgenommen. Einziger deutscher Sieger bei der Wahl zum besten WM-Spieler war Torwart Oliver Kahn 2002 bei der WM-Endrunde in Südkorea und Japan.

Die Liste der bisherigen Sieger:

1982: Paolo Rossi (Italien)

1986: Diego Maradona (Argentinien)

1990: Salvatore Schillaci (Italien)

1994: Romario (Brasilien)

1998: Ronaldo (Brasilien)

2002: Oliver Kahn (Deutschland)

2006: Zinedine Zidane (Frankreich)

2010: Diego Forlan (Uruguay)

2014: Lionel Messi (Argentinien)

2018: Luka Modric (Kroatien)

2022: Lionel Messi (Argentinien)

(SID)/Bild: Imago