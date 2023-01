Bestmarke übertroffen: Zuschauerrekord bei Australian Open

via

Die am Sonntag zu Ende gegangenen Australian Open haben einen neuen Zuschauerrekord gebracht.

839.192 Fans verfolgten in den vergangenen beiden Wochen die Partien des ersten Tennis-Grand-Slam-Turniers des Jahres im Melbourne Park, womit die bisherige Bestmarke von 2020 (812.174) übertroffen wurde. Rechnet man die Qualifikationswoche dazu, waren es gar 902.312 Anhänger, so viele wie nie zuvor bei einem der vier Major-Events.

Am 21. Jänner wurde mit 94.854 Besuchern auch ein neuer Tagesrekord aufgestellt. Zufrieden geben wollen sich die Organisatoren mit diesen imposanten Zahlen aber nicht. Großes Ziel von Tennis-Australia-Chef Craig Tiley und Co. für 2024 ist das Erreichen der Ein-Millionen-Marke. „Das heurige Jahr war der Startschuss dafür, es werden drei ausgefallene, einzigartige Wochen werden“, kündigte Tiley an.

Bei den Männern holte sich der Serbe Novak Djokovic am Sonntag zum zehnten Mal den Titel in Melbourne, zog mit 22 Grand-Slam-Triumphen mit dem spanischen Allzeit-Spitzenreiter Rafael Nadal gleich und übernahm auch wieder die Spitzenposition in der Weltrangliste. Frauen-Siegerin wurde die Belarussin Aryna Sabalenka.

