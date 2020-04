bet-at-home neuer Titelsponsor der Basketball Superliga

Die Basketball Superliga hat am Montag einen neuen Titelsponsor präsentiert! Österreichs höchste Basketball-Liga wird ab der Saison 2020/21 mit Sportwetten-Anbieter “bet-at-home” kooperieren.

Die Presseaussendung der BSL im Wortlaut:

Jubelmeldung bei Österreichs Basketballern: Die heimische Top-Liga der Herren steuert mit neuem Titelsponsorin die Zukunft. Der börsenorientierte Anbieter für Online-Sportwetten und Online-Gaming bet-at-home ist ab der Saison 2020/21 neuer starker Partner der höchsten Spielklasse – der bet-at-home Basketball Superliga! Der Deal ist die Bestätigung für die tolle Entwicklung seit der Eingliederung der Liga in den Verband.

Werbewertsteigerungen von 30% in TV-, Print- und Online-Berichterstattung, eine um fast ein Drittel gestiegene ligaweite Hallenauslastung, tolle Zugriffsstatistiken auf die neuen Livestreams: Die erste BSL-Saison lieferte großartige Zahlen – und das obwohl sie aufgrund der Corona-Krise noch vor den Play-offs, der absoluten Basketball-Hochsaison, abgebrochen werden musste. „Das vorzeitige Saisonende hat uns natürlich getroffen, emotional und wirtschaftlich! Wir haben den Kopf aber nicht in den Sand gesteckt und gleich damit begonnen, für die Zukunft zu schuften“, erklärt Verbandspräsident Gerald Martens. Das war doppelt notwendig, nachdem Novomatic, Mutter des langjährigen Liga-Partners Admiral, als Reaktion auf die Casinos-Affäre seinen schrittweisen Rückzug aus Österreich einleitete.

Die Suche nach einem Titelsponsor sei unter diesen wirtschaftlichen Voraussetzungen eine alles andere als leichte Aufgabe gewesen. „Wir haben in Jahr eins aber sehr gute Arbeit geleistet. Dass ein renommiertes Unternehmen wie bet-at-home in Zeiten wie diesen in unser Produkt investiert, unterstreicht das“, so Martens. In die gleiche Kerbe schlägt auch Liga-Geschäftsführer Johannes Wiesmann, der sich auf die Zusammenarbeit freut: „Ich habe bet-at-home als sehr dynamisch und agil kennengelernt. Das Team hat tollen Spirit, will etwas weiterbringen und packt an. Das passt perfekt zu uns.“

Auch Alexander Aigner, Head of Marketing & Customer Relations bei bet-at-home, blickt mit großer Vorfreude auf die vorerst für zwei Jahre abgeschlossenen Partnerschaft, bei der die Option auf Verlängerung besteht: „Als internationales Unternehmen mit Wurzeln in Österreich sind wir stolz darauf, uns nunmehr auch im heimischen Basketball engagieren zu können. Wir sind überzeugt, dass die Teams ihre Fans auch in der kommenden Saison begeistern werden und die Faszination für den schnelllebigen Sport in Österreich in den Folgejahren weiter rasant zunimmt.“