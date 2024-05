Orlando scheitert im NBA-Playoff an Cleveland

Die Cleveland Cavaliers haben die erste Play-off-Hürde in der NBA gemeistert.

Topwerfer Donovan Mitchell (39 Punkte) und Co setzten sich am Sonntag im letzten Spiel der „best of seven“-Serie zu Hause gegen Orlando Magic trotz vorübergehend deutlichem Rückstand mit 106:94 (43:53) durch.

Cleveland trifft in der zweiten Runde auf die Boston Celtics. Der Titelfavorit hatte seine Erstrundenserie mit 4:1 gegen Vorjahresfinalist Miami Heat gewonnen.

