Remis zwischen Roma und Juve – Auch Milan lässt Punkte liegen

Die Top fünf in der Serie A sind in der 35. Runde sieglos geblieben. Am Sonntag kam der Tabellenzweite AC Milan daheim gegen Genoa nur zu einem 3:3, Roma (5.) und Juventus Turin (3.) trennten sich danach mit einem 1:1.

Am Samstag war das als Meister feststehende Inter Mailand mit „Joker“ Marko Arnautovic bei Abstiegskandidat Sassuolo 0:1 unterlegen, Bologna (4.) von ÖFB-Teamspieler Stefan Posch blieb auswärts wie der Gegner Torino ohne Torerfolg.

Milan war nach Treffern in der zweiten Hälfte von Matteo Gabbia und Olivier Giroud auf dem Weg zum Sieg, ein Eigentor von Malick Thiaw vereitelte diesen aber. In Rom brachte Romelu Lukaku den Europa-League-Semifinalisten in der 15. Minute in Front, der Brasilianer Bremer besorgte für Juve den Ausgleich (31.). Drei Runden vor Schluss hat Milan bei einem Vorsprung von fünf Punkten auf Juventus weiter beste Chancen auf Endrang zwei. Bologna liegt zwei Zähler hinter der „Alten Dame“ und vier Punkte vor der Roma.

(APA)/Bild: Imago