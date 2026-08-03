Bevorstehender Amane-Abgang? Das sagt Rapid-Sportdirektor Katzer

Nach dem 1:0-Erfolg gegen den SCR Altach hat Rapid-Sportdirektor Markus Katzer im Sky-Interview Stellung zur Situation von Romeo Amane bezogen.

Das Fehlen des Mittelfeldspielers sei ausschließlich auf eine Verletzung zurückzuführen. Katzer gehe davon aus, dass Amane bereits am Donnerstag wieder einsatzfähig sein werde. Einen Zusammenhang mit einem möglichen Wechsel schloss der Rapid-Sportdirektor klar aus.

„Wenn es etwas mit einem Transfer zu tun hätte, dann wäre er schon weg“, erklärte Katzer. Ein konkreter Transfer stehe derzeit nicht im Raum.

Möglicher Amane-Abgang? Katzer: „Haben kein Angebot am Tisch“

Grundsätzlich gebe es jedoch großes Interesse an Amane. Rapid habe bereits mehrere Angebote erhalten, bislang sei aber keines dabei gewesen, mit dem der Verein zufrieden sei. Katzer rechnet dennoch damit, dass sich auf dem Transfermarkt noch etwas tun wird.

Gleichzeitig betonte der Sportdirektor, dass Rapid während der laufenden Saison zu viele Veränderungen im Kader vermeiden wolle. Entscheidend sei, die Mannschaft möglichst stabil zu halten.