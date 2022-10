Bewährungsfrist für Kramer: Vorerst kein Trainerwechsel bei Schalke

Frank Kramer bleibt vorerst Trainer beim deutschen Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04.

Der 50-Jährige leitete am Samstag das Training des Aufsteigers, bei dem mit Innenverteidiger Leo Greiml und Torhüter Michael Langer auch zwei Österreicher unter Vertrag stehen. Die Gelsenkirchener hatten am Freitag beim 0:3 gegen die TSG Hoffenheim die vierte Niederlage in Serie kassiert. Nach dpa-Informationen bekommt Kramer eine Bewährungsfrist von zwei weiteren Spielen.

Demnach wollen die Verantwortlichen die kommenden Partien im Pokal am Dienstag in Hoffenheim und am nächsten Wochenende in der Liga bei Hertha BSC noch abwarten, ob diese zu einer Trendwende führen.

(APA).

Beitragsbild: Imago.