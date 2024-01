Bewaffneter Überfall bei Atletico-Star Correa

Der argentinische Fußball-Weltmeister Angel Correa von Atletico Madrid und seine Familienangehörigen sind Medienberichten zufolge in ihrem spanischen Zuhause von vier maskierten Männern überfallen worden. Die Räuber hätten den 28-Jährigen am Samstagabend mit vorgehaltener Pistole zur Herausgabe von Bargeld und Schmuck gezwungen, berichteten spanische Zeitungen am Sonntag übereinstimmend.

Anschließend seien die Täter mit ihrer Beute in unbekannter Höhe geflohen. Verletzt worden sei bei dem Vorfall niemand. Die Polizei habe Ermittlungen aufgenommen.

(APA) / Bild: Imago